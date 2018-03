Det har længe set sort ud for Svendborgs muligheder for overlevelse i rækken, og søndag blev det så en realitet, at holdet rykker ud af 2.division. Et nederlag hjemme til Give Fremad og HEI, Skærings sejr over SUS Nyborg fjernede de sidste muligheder for overlevelse for sydfynboerne.

Svendborg leverede ellers en absolut godkendt indsats mod Give Fremad, men i længden kunne "de lyseblå" ikke matche det gæstende tophold.

- Svendborg gjorde, hvad de kunne, og de kæmpede virkelig for deres chance, men i anden halvleg fandt vi et ekstra gear og viste dér forskellen på top og bund, lød det efter kampen fra Give Fremads sportschef, Peder Kristian Jensen. (Due)