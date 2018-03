Små ildsteder flere steder på og ved Brahetrolleborg Skole på Reventlowsvej i Korinth søndag sidst på eftermiddagen og først på aftenen har fået en borger til at alarmere Fyns Politi.

Borgeren opdagede, at der var ild i et cykelskur til skolen, og det fik han selv slukket med et par spande vand. Men fordi der også var forsøgt antændt ild andre steder valgte politiet at sende en patrulje til stedet.

- Derfor vil vi gerne høre fra borgere, som har set eller hørt nogen tale om at sætte ild til noget, og det er især noget, forældre skal være opmærksomme på hos deres børn, siger Kenneth Taanquist, vagtchef i Fyns Politi.

Ildspåsættelse er en alvorlig sag strafmæssigt, og især hvis en lille brand udvikler sig og sætter ild til dele eller hele skolen.