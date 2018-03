Starten af kampen mellem de to klubber/holdfællesskabers næstbedste mandskaber blev en lige affære med skiftevise føringer, men efter godt et kvarter lykkedes det hjemmeholdet, at skabe det forspring, der holdt til pausen. Bag det halve af holdets mål stod en stor skydende Rasmus Levinsen, mens en masse gode parader i forsvaret, også havde sin andel i pauseføringen. Udeholdet kom dog ud med nye løsninger efter pausen, for et offensivt forsvar gjorde det svært for hjemmeholdets skytter, og efter knap fem minutter var HC Odense i front med et enkelt mål. Med tolv minutter igen lignede det en udesejr ved 20-24, men med en scoringspause på godt otte minutter, måtte udeholdet se SUS Nyborg komme i front 26-24. Med tre minutter igen og føring 27-25 lignede det hjemmesejr, men et par boldtab betød udligning til 27-27, da uret rundede 59 minutter. Et langt angreb endte her med scoring fra Jon Jørgensen, der brugte alle tre dele af træværket, så da udeholdets frikast, efter udløb af tiden, gik i muren, blev det til hjemmesejr efter en spændende kamp og en højdramatisk afslutning. HC Odenses Lukas Risom og SUS Nyborgs Rasmus Levinsen blev med hver ni mål kampens topscorere. (JOSC)