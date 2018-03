Badminton. Efter den flotte indledning på Kvalifikationsspillet i tirsdags, hvor OBK sendte de nærmeste konkurrenter fra Langhøj hjem med et svidende nederlag på 5-1, skal OBK et smut til Lillerød, hvor alt andet end yderligere tre point vil betegnes som ikke godkendt.

Fynboerne har lagt sig solidt i spidsen og kan med endnu en sejr være meget tæt på at forny billetten til næste års Badmintonliga. Den gamle floskel om aldrig at skifte på et vinderhold bliver fulgt af cheftræner Lennart Engler, der har valgt nøjagtig det samme mandskab og holdopstilling som sidst.

Lillerød største navn er 38-årige Tine Baun, der har et flot CV, der bl.a. Indbefatter tre All-England titler i damesingle. Alderen har dog sat sit spor, så nu optræder Baun i damedouble, hvor hun var part i den enlige sejr, som Lillerød fik i første runde mod Værløse.

OBK har med andre ord chancen for at slå et solidt hul til konkurrenterne, hvis de vel og mærke kan levere en indsats, der niveaumæssigt lever op til indsatsen i egen hule tidligere på ugen.(bendix)