Forsikringsselskab råder til at få vurderet ens smykker af en guldsmed, før det er for sent.

Selv om mange allerede har taget hul på påskeferien er der stadig god grund til at advare om, at mens nogle holder ferie er det indbrudstyvenes højtid.

For indbrudstyven elsker nemlig andres ferie, og i påskeferien er tyvene også på spil efter blandt andet dyre smykker og ure.

- Vi kan se, at kunderne anmelder flere indbrud i påskeugen sammenlignet med andre uger om foråret, siger Mads Emdal Sørensen, salgscenterchef i Topdanmark Odense.

Topdanmark erstattede i 2016 over 26.000 ure og smykker stjålet fra danske hjem, og dermed ligger de to ting netop øverst på listen over stjålne genstande - også i påskedagene.

- Smykker og ure, men også tablets og smartphones er neme at tage med og transportere i forhold til et stort fladskærms-tv, siger Mads Emdal Sørensen.

Det er altid de sædvanlige gode råd om at låse døre og vinduer, lade naboen holde øje med ens hjem, lade huset se beboet ud, og en masse andre ting, som forsikringsselskaber og politiet kommer med op til jul, påske, pinse og sommerferie.

Men der lyder også en opfordring fra Topdanmark til at få vurderet sine smykker af en guldsmed, inden det er for sent.

- Det er svært at sætte pris på smykker, og mange bliver overrasket over, hvor meget eller hvor lidt smykkerne er værd. En smykkevurdering består af en beskrivelse af det enkelte smykke, f.eks. hvilke sten og karat, der er tale om, lyder det fra Mads Emdal Sørensen.

Det er også vigtigt at kunne dokumentere værdier af ens ure og smykker. Det kan gøres ved at gemme kvitteringer for købet. Har man ikke den kan man tage et foto af smykket.

Det er ikke kun ure og smykker, tyvene går efter. De har også et godt øje for møbler, lamper, værktøj og andet, som kan omsættes hurtigt for små penge.