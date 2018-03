Frugt- og juicevirksomheden Orana blev hårdt ramt af valutakrisen i Egypten og pressede markeder i Mellemøsten i 2017, som satte virksomheden voldsomt tilbage - hjemme på Fyn blev virksomheden yderligere presset, da et nyt tappeanlæg blev forsinket med et halvt år.

I det forgangne år blev omsætningen på 40,3 millioner dollar - en tilbagegang på 900.000 dollar, men det er altså resultatet efter skat, der er voldsomt på retur. På bundlinjen gik den fynske koncern fra lidt over en million dollar i 2015/16-regnskabet til blot 173.000 dollar i 2016/17-regnskabet. I danske kroner et faldt på fra 6,7 mio. kroner til 1,1 million kroner.

Årsagen til den store nedgang her 10 år efter er bl.a. økonomisk krise som i Egypten, hvor valutaen blev halveret i værdi, og fortsat faldende markeder i især Mellemøsten og Asien.

Om Orana Orana, der har hovedsæde og produktion i landsbyen Rynkeby i nærheden af Kerteminde, producerer og sælger frugtbaserede produkter som juice og syltetøj, både i færdig form til hotel- og restaurationsbranchen i Fjernøsten og som halvfabrikata til mærkevareproducenter i mejeri- og juicesektoren. Selv Rynkeby Foods er kunde.Produktionen sker desuden på fabrikker i Egypten, Indien og Vietnam. Desuden bliver produkterne pakket andre steder tæt på de store markeder. Størstedelen af salget sker i Mellemøsten, Asien og Afrika. Indien er også et hastigt voksende marked, og endelig er der også kunder i Europa, hvor virksomheden dog har markant mindre markedsandele.

Koncernen gik tilbage med 83 procent på bundlinjen, som dermed er det dårligste siden et kæmpeminus ved krisens begyndelse i 2007.

Der er langt fra Rynkeby til Egypten og Mellemøsten og endnu længere til de asiatiske markeder, men det er ikke desto mindre der, at den fynske frugt- og juicekoncern Orana blev hårdt ramt på omsætningen som følge af finansielle udfordringer i det forgangne år.

Siden 2010 gik det ellers hastigt fremad for Rynkeby-virksomheden, der er ejet af adm. direktør Niels Østerberg, men i regnskabet 2015/16 stoppede den udvikling på grund af økonomiske udfordringer i Sydafrika og Nigeria, som bredte sig til resten af Afrika. I Mellemøsten, som er et hovedområde for Rynkeby-koncernen, skabte de faldende oliepriser også problemer, fordi kundernes købekraft faldt voldsomt.

Krisen i Mellemøsten fortsatte ind i 2017 på Oranas marked i Egypten, da landet måtte devaluere sin valuta i november 2016. Det egyptiske pund faldt til det halve i værdi og Mellemøsten er i det hele taget nævnt i regnskabet som et faldende marked.

Det samme er markederne i Asien, som også i 2017 var en udfordring for den fynske koncern, der har en afdeling i Kenya og datterselskaber i Hongkong, Indien, Malaysia og Vietnam.

Det er dog ikke kun på den udenlandske markeder, at Orana har haft udfordringer. På hjemmebanen helt lokalt i Rynkeby skabte en ny produktionslinje så mange problemer og seks måneders forsinkelse, at det er nævnt som en af fire særlige udfordringer for koncernen i det forgangne år.

Mens både top- og bundlinje altså er faldet, så fortsætter væksten på antallet af medarbejdere, så Orana nu har 333 medarbejdere fra Fyn til Vietnam, Dubai og Canada. Blot for fem år siden var der omkring 200 ansatte i koncernen.