- Hvorfor gik det så galt for Orana i 2017?

- En af årsagerne er, at egypterpundet bliver halveret i værdi, og da vi har en rimelig stor investering i Epygten, kan det ikke undgå at påvirke vores regnskab. På grund af den devaluering faldt salget af nice-to-have-produkter som yoghurt med frugt med op til 70 procent i Egypten. Derudover blev vi ramt på dollarkursen, som faldt, og på grund af den lave oliepris, har Mellemøsten været afmattet, og det er fortsat vores største marked.

- Er det kun ting, I ikke selv har været herre over?

- Nej. En fjerde ting, der gjorde ondt, var, at vi var forsinket med en tappekolonne i Rynkeby, vi har investeret i til at tappe drikkevarer i glasflaske. Efter vi er kommet i gang, går det fabelagtigt, men den sidste ting her må vi tage på egen kappe.

- Du siger, det går fabelagtigt. Vil det sige, at I har lagt det dårlige år bag jer?

- Oktoberkvartal var vores bedste kvartal nogensinde, og for halvåret kommer vi ud med overskud, hvor vi normalt kommer ud med underskud. Den kolde sæson fra oktober til april er vores lavsæson, men vi kommer alligevel ud med en alltime-high, og vi har en ordrebeholdning, der er også slår rekord. Bare fordi, vi har lavet et hul i jorden, skal vi jo ikke forsætte med det.

- Hvad gør I for at undgå at blive så hårdt ramt af ting, I ikke selv kan styre?

- Vi kan ikke styre, om dollaren falder eller råvareprisen stiger på grund af en dårlig frugtsæson i Europa, men vi forsøger selvfølgelig at skære toppen af de effekter. Vores strategi handler om at sprede risikoen på flere markeder, kundegrupper og råvarer. Vi er på fem kontinenter, og det kan jo dårligt gå helt vildt skidt alle fem steder på en gang.

- I har investeret i Egypten, Indien og Vietnam og nu også i nye tappelinjer i Rynkeby - er der flere investeringer på vej?

- Vi skal ikke udvide mere lige nu. Vi har haft nogle år med kraftige investeringer, nu skal vi fokusere lidt på at få solgt noget. Vi kan tredoble salget med den produktionskapacitet, vi har nu, så nu skal vi fokusere på at få et øget salg.

- Hvor skal mersalget komme fra?

- Vi har oplevet tocifrede vækstrater i Asien i flere år, men der er vi udfordret nu, fordi vi har så høj en markedsandel. Der er begrænsede muligheder for at sælge mere til industrien, og derfor er vi er gået ind i foodservice til hoteller, restauranter og caféer. Når forbrugerne får flere penge mellem hænderne, så går de mere ud og drikker en juice på en café i stedet for en brikjuice fra supermarkedet. Derudover ser vi en kraftig vækst i Indien og i Afrika. Det er også derfor jeg er i Sydafrika nu og flyver videre Indien senere. Vi oplever 60 procent vækst i Indien.

- I har 330 ansatte - af dem er de 60 ansat på Fyn? Skal Europa fylde mere?

I Mellemøsten og Europa oplever vi meget hård konkurrence, men med den tappekolonne, vi har investeret i, har vi fået forudsætningen for at vækste i Europa. Og vi har allerede fået nye kunder i Spanien, Tyskland og Finland.

- Så du er optimistisk?

- Vi kommer ud med et godt resultat i år. Vi har grædt over det skidt, vi lavede sidste år, men nu er det bare om at komme op på hesten igen. Men hvis vi kun havde haft Egypten, så havde det ikke været godt.