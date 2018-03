Der var aldrig for alvor tvivl om udfaldet i opgøret mellem de to oprykningskandidater, Krogsbølle og Hårby, da de tørnede sammen i Krogsbølle Hallen. Dertil var Krogsbølles rutine og fysik simpelthen for stor en mundfuld for Hårbys mere letbenede kavaleri.

-Når Krogsbølle kan stille i den her opstilling, så er de det stærkeste hold i rækken, konstaterede Hårby-træner René Hjortebjerg efter 26-21 nederlaget.

Hårby var fornuftigt med i det første kvarters tid, men da først Sidsel Brandt Jørgensen lukkede af i Krogsbølle-målet svingede pendulet hjemmeholdets vej. Via 13-9 ved pausen fortsatte Krogsbølle med mål fra alle vinkler og ved 23-15 med ti minutter igen var kampen reelt afgjort.

-Det var en god kamp. Vi stod godt i forsvaret og i dag kunne vi virkelig skifte fra bænken, lød det tilfreds fra Krogsbølles ene spillende træner, Anita Andesen, som sammen med sin trænerkollega, Maria Højmark Madsen gik foran i løjerne med hver 5 mål. Kun overgået af en storspillende Julie Kjær på stregen. Og slog de ikke til, så var Simone Nielsen en evig trussel på gennembrud ligesom Gitte Nielsen, Majken Søndergaard og Stella Vilhelmsen viste skarphed på kanterne. Hos Hårby var Nanna Strobel blandt det farligste skyts.

Krogsbølle og Hårby har hver 20 point på 3.- og 4. pladserne og kan begge, inden sidste runde, nå oprykningskampene på rækkens andenplads. Krogsbølle slutter i endnu et topbrag - ude mod netop DSIO, med 21 point, tirsdag den 3. april, mens Hårby weekenden efter, i sidste runde, ude møder Stenstrup fra bundregionen. Faaborg ØH har sat sig på den direkte oprykning.

AR