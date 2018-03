Skovbakken er stadig med i kapløbet om en oprykningplads til 1. division. HC Odense er allerede rykket op, og viste stor seriøsitet ved at spille for fuld kraft og fastholde, at de er rækkens absolut stærkeste mandskab.

-Forsvaret stod igen solidt og bevægeligt foran en velspillende sidste skanse, Loke Brasen, sagde HCO's succestræner Martin Hjortshøj, der også havde roser til overs til angrebsspillet.

Angriberne spillede disciplineret og holdt kampen igennem Skovbakkens hurtige spillere fra lette mål på kontraer. Martin Hjortshøj glædede sig over, at u-18 spilleren Magnus Nowak greb chancen for spilletid og gjorde det overbevisende. Topscorer Andreas Banggaard 6 mål. (KAI)