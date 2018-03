I efterårets opgør med Stenstrup IF tabte He-Ry 67 ydmygende kampen med 13 mål, så der var lagt op til hævn i søndagens hjemmekamp mod netop Stenstrup, og hævnen blev en realitet efter et intens opgør i Ryslinge h

Hallen hvor de to hold var lige frem til stillingen 13-13, hvor He-Ry fik tre hurtige mål, og kunne gå til pause med en føring på 16-13.

Afstanden holdt langt ind i anden halvleg, indtil Stenstrup pludselig nåede op, og mindskede afstanden til et enkelt mål, men det varede ikke længe før kampen tilhørte hjemmeholdet igen, så det blev til en sikker sejr på 29-23, og dermed ligger de to hold a´ point med hver 19, og det glædede træner for He-Ry, Leif Foli, der håber at hans hold med en hjemmesejr over Otterup den 7. april kan slutte på en 3.-plads i pulje 1.

Topscorere for He-Ry blev Peter Christensen med ni mål, fulgt af Kenneth Simonsen med syv. (hol)