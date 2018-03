Håndbold: Det er sjældent, at der sker større overraskelser i pokalhåndbold, og det vil være dybt chokerende, hvis GOG lader sig knægte mandag aften, når turen går til Ajax på Vesterbro i København.

Alene den kendsgerning, at der scores så mange mål i håndbold - i forhold til fodbold - borger for de normale forløb, man stort set altid ser i et spil, hvor en klar outsider heller ikke som i fodbod kan vælge at spille yderst fysisk og med højt presspil for at stjæle en bold, der trods alt ikke må tages ud af modstanderens hånd.

Ajax ligger i midterfeltet i 1. division - lige over Otterup -og er et solidt hold med håndværket i orden, men GOG har netop ofte i diverse pokal- og opvisningskampe mod hold på det plan vist, at fysikken og konditionen efter cirka 40 minutter begynder at gøre den afgørende forskel.

GOG kan dog vente en entusiastisk kulisse i Bavnehøjhallen, hvor hele atmosfæren emmer af den store tradition, der ligger i Ajax, som i fordums tider var et af storholdene i dansk håndbold og har fostret mange landsholdsstjerner.

Træner Nikolej Krickaus GOG-hold skal i den sidste kamp i grundspillet til Aalborg og kan sikre sig førstepladsen og dermed også en plads i næste sæsons Champions League, så der bliver med sydfynsk statsgaranti ikke taget den mindste chance mod Ajax, hvis der er spillere, som er lidt slidte eller bærer på skrammer.

Ajax har appelleret til tilhængerne om at yde stor opbakning, når sidste sæsons pokal-sølvvindere arriverer i det, som nu hedder Bavnehøj Arena. I opvarmningen til kampen betegnes GOG som "DM-favoritterne".

"Vi har brug for al den opbakning, vi kan få i bestræbelserne på at levere overraskelsen - så tag familien med under armen og lad os sammen skabe en fantastisk kulisse!", melder Ajax på klubbens facebook-side.