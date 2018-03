Penge fra Landsbyggefonden sikrer omfattende renovering af 86 lejeboliger i Munkebo

Munkebo: Der er fem minutters gang til fjorden, få sekunder til en dagligvarebutik og der er en lille have med til alle lejeboliger. De mange plusser til trods har lejerne dog ikke stået i lange køer til Stjernevænget og Bakkehaven i Munkebo de senere år. Bygningerne er opført i perioden 1971 til 1980, og årene har sat sine tydelige spor. Der vokser mos på tagene, vinduesrammerne er ramt af råd, og de er dårligt isolerede. Om helhedsplanen Kerteminde Kommune har netop godkendt en større helhedsplan, som består af renovering og ombygning af 86 lejeboliger i afdeling 1 af Kerteminde-Munkebo Boligselskab på Bakkehaven, Stjernevænget og Fregatten i Munkebo. Den samlede plan forventes at koste 38.620.000 kr, hvoraf Landsbyggefonden finansierer cirka 18 millioner kroner.



23 boliger i Bakkehaven ombygges til "tilgængelige boliger" og ændres fra 3-værelses til 2-værelses.



53 boliger i Bakkehaven og Stjernevænget renoveres med nyt tag, nye vinduer og ny varmeforsyning.



Derudover foretages en afstivning af tagkonstruktion i Fregatten, hvor der er ti lejeboliger.



Ifølge en førsynsrapport er boligerne: "Generelt set - kategoriseret med en tilstand under middel. Boligerne er opført i 1971 - 1980, og der er foretaget alm. vedligeholdelse gennem årene, men ingen fornyelser eller renoveringer. Boligerne er dårligt isoleret og er i det hele taget ikke tidssvarende og derfor ikke særligt attraktive, når der skal vælges bolig."



Projektet er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde med 76 procent for og 24 procent imod. - Hvis ikke, der sker noget nu, så er det nedrivningsklart om 10-15 år, fortæller Per Madsen. Han er formand for afdeling 1 i Kerteminde-Munkebo Boligselskab og har boet i Stjernevænget i snart otte år. Han flyttede hertil fra Sjælland for at komme tættere på sine børn og børnebørn. Med sin firbenede ven Rufus ved sin side, viser han rundt i det område, som snart får et gevaldigt ansigtsløft takket være støtte fra Landsbyggefonden.

Lars U-løkke

53 boliger i Stjernevænget og Bakkehaven får nyt tag, nye vinduer og ny varmeforsyning. 23 boliger totalrenoveres og ombygges til handicapvenlige boliger. - Det har været et stort beboerønske i mange år. Vi søgte første gang i 2008. Denne gang var vi heldige, at få godkendelsen lige inden Lars Løkke lancerede sin ghettoplan, fortæller Per Madsen. Han lægger ikke skjul på sin foragt for statsministeren: - Lars U-løkke har generelt været hård ved os de sidste par år. Indtil 2020 har han pålagt os at spare 3000 kroner pr. bolig om året for at fastfryse lejeudgifterne. Da vi har 280 boliger i afdelingen betyder det, at vi skal spare 820.000 kroner indtil 2020. Det kan jo kun hentes på driften, ved at spare på administration, og en ejendomsmester kan vi ikke undvære, fortæller Per Madsen.

Huslejen stiger