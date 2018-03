Volleyball: Det kan blive en stor sæson for fynsk herrevolley. I december vandt Marienlyst pokalfinalen med sejr over Gentofte, og i disse dage står både Middelfart og Marienlyst med mulighed for at indløse billet til årets DM-finaler.

Middelfart VK står stærkest efter to opsigtsvækkende sejre i den forgangne uge, begge på udebane over grundspillets nummer to, Hvidovre. Middelfart, der blev treer i grundspillet, tabte den første kamp i serien 1-3 hjemme for otte dage siden, men siden har Middelfart fundet recepten til at knække Hvidovres hardhittere, heriblandt de tidligere Gentofte-profiler Casper Munk Christiansen og Aske Mørkeberg Sørensen.

DM-semifinaler Sådan spilles mandagens DM-semifinaler i herrevolleyball:Kl. 18.30 Marienlyst-Gentofte.



Gentofte fører 2-1 i kampe.



Kl. 19.45 Middelfart-Hvidovre.



Middelfart fører 2-1 i kampe.



Man skal vinde tre kampe for at gå videre til DM-finalerne.

Middelfart servede stærkt i lørdagens sikre 3-1-sejr over Hvidovre, der kun fik 19, 16 og 16 point i de tre sæt, Middelfart vandt. Med den 195 cm høje amerikanske diagonalspiller Nicholas Hunt har Middelfart et angrebsvåben, der kan skaffe det vestfynske hold de afgørende point. Samtidig har vestfynboerne et talentfuldt kuld af danske spillere, der er vokset med opgaven i semifinalerne under den italienske cheftræner Federico Fagiani.

Det store spørgsmål er, hvordan Middelfarts unge hold reagerer på tærsklen til en uventet DM-finale foran en formentlig godt fyldt hal mandag aften klokken 19.45. Forventningspresset var tilsyneladende for stort i den første semifinale i Lillebæltshallen, og pudsigt nok har alle tre kampe i serien givet udesejre.

Men Middelfart har med en føring på 2-1 i kampe en ekstra kamp i baghånden på onsdag i Hvidovre, hvis det skulle kikse mandag aften.

Middelfart har kun været i DM-finalerne én gang de seneste fem sæsoner - i 2015, hvor det blev til nederlag til Gentofte.

Hvidovre har aldrig været i en DM-finale.