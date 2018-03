Den forestående VM-slutrunde i Rusland var et af de afgørende parametre, da landsholdsspilleren Martin Braithwaite i januar skiftede Middlesbrough ud med en lejeaftale i franske Bordeaux.

Det siger Braithwaite, der siden skiftet har fået syv kampe for Bordeaux, men endnu mangler at komme på måltavlen for holdet i Ligue 1.

- Selvfølgelig spillede VM en rolle i mit skifte. Det er alle spilleres drøm at komme til VM. Man skal præstere godt og være inde i en god udvikling for at kunne komme med i VM-truppen.

- Men det var ikke kun derfor, jeg skiftede. Jeg blev også nødt til at tænke på, hvordan jeg kunne udvikle mig som fodboldspiller på den længere bane, og det var der bedst mulighed for i Frankrig, siger Braithwaite.

Vestjyden nåede i første omgang kun et halvt år i Middlesbrough. Her var han hurtigt blevet stamspiller, og han scorede fem gange i 19 kampe i The Championship.

Lillejuleaften blev Garry Monk fyret som manager for Premier League-nedrykkeren, og han blev erstattet med Tony Pulis, der har ry for at opnå resultater gennem mere primitivt fodboldspil.

Holdets nye spillestil var ikke specielt tillokkende for Braithwaite, som ellers var glad for at være i Middlesbrough.

- Jeg havde det egentlig meget godt i England, og det gik egentlig også fint nok for mig. Men så skiftede vi træner, og måden at spille fodbold på ændrede sig gevaldigt.

- Det kunne jeg ikke se mig selv være en del af, og jeg tror heller ikke, at jeg ville kunne bidrage på den måde, som jeg gerne ville, under den form for fodbold. Jeg synes ikke, det var lige så sjovt, siger Braithwaite.

Var han fortsat i Middlesbrough, kunne det have ført til et positionsskifte for den lynhurtige offensivspiller.

- Jeg tror helt sikkert, at den nye træner godt kunne se mig spille i hans system, og klubben ville ikke have, at jeg skulle videre, men det ville også være ærgerligt, hvis jeg skulle løbe rundt og nærmest spille som en venstre back, siger Braithwaite.

Før skiftet til Middlesbrough spillede han fire år i franske Toulouse. Det er uklart, om han fortsætter i Bordeaux og Ligue 1 i næste sæson.

- Jeg ved ikke, hvad der skal ske efter sæsonen. Lige nu skal jeg bare fortsætte med at gøre det godt i Bordeaux, så jeg kan komme med til VM. Det var en af mine tanker ved at skifte, og så må vi se, hvad der sker, siger han.