1. Så mange bliver brændt

Sidste år blev 83 procent brændt på et krematorium i Danmark. På Fyn var tallet lidt lavere. Her valgte 80 procent at håndtere den døde krop på den måde. I det hele taget har antallet af bisættelser i Danmark været langsomt stigende. Tilbage i 1955 var det kun hver fjerde, der blev kremeret. Især i byerne foretrækker de fleste en kremering i stedet for en kistebegravelse.