Det er en mor til to af klubbens medlemmer, der har indstillet rideklubben. I indstillingen står blandt andet, at "særligt bemærkelsesværdig er den kultur af hjælpsomhed og ansvarsfølelse blandt børn og unge i klubben. Man oplever det i rideundervisningen, hvor en lille eller uerfaren rytter på hesteryg bliver trukket og opmuntret af en mere erfaren kammerat". Og ifølge Steen Virkelyst var der ikke nogen tvivl hos dommerne om, at det var Østerby Rideklub, der skulle vinde den kategori.

Kort forinden har Steen Virkelyst, formand for Folkeoplysningsudvalget, afbrudt weekendens ridestævne og over højttaleren udnævnt klubben som Årets Forening i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Millinge: - Vi kæmper helt vildt, så det er et kæmpe skulderklap at få, lyder det fra en glad og overrasket Carina Kjeldsen, der er daglig leder af Østerby Sportsrideklub.

Østerby Sportsrideklub er en fusion mellem Millinge Rideklub, kaldet MILK, og Svanninge-Millinge Rideklub, kaldet SMIR. Sidstnævnte holdt oprindeligt til på Dalum Landbrugsskole i Korinth, men da skolen i 2016 selv skulle bruge pladsen, stod rideklubben uden tag over hovedet. Rytterne søgte desperat efter et nyt sted at være og endte til sidst med at spørge Millinge Rideklub, om de måtte bo hos dem. Det måtte de heldigvis gerne, og 1. april 2017 smeltede de to klubber sammen til én og fik samtidig et nyt navn.

Selvom det på mange måder endte lykkeligt for Svanninge-Millinge Rideklub, har fusionen ikke været uden problemer.

- Vi har haft nogle samkørselsproblemer, for klubberne har jo kørt på to forskellige måder. Vi har lagt mange gratis timer i det her, siger Carina Kjeldsen, der ofte bruger 16 timer af døgnet i klubben.

Sammensmeltningen er ikke eneste udfordring, klubben har stået over for. For nyligt var den nemlig udsat for et særdeles frækt indbrud, hvor både en kaffeautomat og et højttaleranlæg fra det aflåste dommertårn blev fjernet. Tyven havde nemlig en nøgle til tårnet og låste endda efter sig, da han eller hun gik.

- Så vi må hellere stille den her et sted, hvor den ikke bliver stjålet, bemærker Carina Kjeldsen, da hun står med statuetten i hånden.

