Nyborg: Kulturhuset Bastionen i Nyborg råder over en flot scene. Men daglig leder Tue Fabricus er alligevel gået på jagt efter et egnet sted til dukkeforestillingen "Udsigter fra min mormors køkken".

Forestillingen, der skal spilles den 15. maj klokken 15 og klokken 19, skal nemlig foregå i et rigtig køkken, og meget gerne et lidt ældre et af slagsen. Det vigtigste er dog, at der er plads til 12 personer, som kan overvære forestillingen. Derudover skal der bruges ovn, kogeplade, køleskab, samt håndvask og spisebord. Interesserede opfordres til at sende et billede af køkkenet til tff@nyborg.dk.