- Vi har altid kunne regne med de to.

Men der blev også plads til at hylde de frivillige, som får gymnastikforeningen til at køre. Derfor gik prisen som Årets Gymnast til hjælpeinstruktørerne Henrik Christiansen og Bent Knudsen, som efter mange års assistance takker af, og fik følgende ord med på vejen:

- Det er jo sjovt at vise frem, hvad man har lært. Som instruktør bliver man også lidt stolt, siger en smilende formand for Bogense Gymnastikforening Lene Smidt Christiansen.

Der er en stor konkurrence om de unge med andre sportsgrene. Derudover søger de mod for eksempel Søndersø for at dyrke gymnastik, fordi de har bedre springfaciliteter. Lene Smidt Christiansen, formand i Bogense Gymnastikforening

Det blev en eftermiddag med knald på, hvor syv hold fra Bogense Gymnastikforening i løbet af tre timer vidste alt det, som de har lært i løbet af året. Og det er ikke så lidt. Mens de små spilopper startede ud med at løbe og danse rundt om en farverig faldskærm, kunne de noget større gymnaster på Pige/drengeholder fremvise alt fra saltomortaler til kraftspring.

Det største hold, som optrådte, var Juniorholdet med sine 120 gymnaster, der også kommer fra klubber i Søndersø, Otterup, Særslev og Morud. Men mange af holdene var meget mindre.

- Der er en stor konkurrence om de unge med andre sportsgrene. Derudover søger de mod for eksempel Søndersø for at dyrke gymnastik, fordi de har bedre springfaciliteter, fortæller Lene Smidt Christiansen, formand i Bogense Gymnastikforening.

- Derfor satser vi på de mindre børn, for jeg mener, at det er vigtigt, at der er gymnastik lokalt.