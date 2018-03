Kerteminde: 20-årige Frederikke Bagge Engholm Rasmussen fra Kerteminde har siden oktober været i praktik i Imerco i Kerteminde, og nu skal hun aflægge sin fagprøve.

Frederikke Rasmussen er tilknyttet Tietgen PraktikCenter i Odense. Det er et tilbud til folk, som har afsluttet et adgangsgivende grundforløb, men ikke har fundet elevplads eller har mistet sin elevplads. I Frederikke Rasmussens tilfælde havde hun svært ved at finde en elevplads.

I sin fagprøve, som hun aflægger i isenkramforretningen i ugerne 15 og 16, har hun valgt at sætte fokus på stegepanderne fra firmaet, Cook and Baker.

- Jeg kan godt lide boligindretning, og jeg synes, at hvis man skal have et ordentligt køkken, skal man også have nogle gode redskaber. Derfor har jeg valgt stegepanden, begrunder hun sit valg af vare i butikken.

Når Frederikke Rasmussen aflægger fagprøve i Imerco, skal hun blandt andet lave en vinduesudstilling med stegepanderne. Hun arrangerer en kundeaften, og der vil også være en demonstration af, hvordan stegepanden fungerer. Her har hun valgt, at hun vil stege frikadeller.

I uge 18 skal hun skrive sin rapport om fagprøven. Torsdag den 31. maj skal hun til eksamenen på skolen i Odense.

Den 24. juli er hun færdiguddannet, og herefter er det hendes plan at arbejde i et års tid, inden hun vil søge ind til gardehusarerne.

- Jeg har altid været glad for heste og har også selv haft en pony, fortæller hun.

Frederikke Rasmussen kunne godt tænke sig en karriere inden for militæret. Hun har ikke nogen planer om, at hun skal bruge sin uddannelse i butik, men hun har valgt at tage den, da hun synes, at det er vigtigt at have en uddannelse at kunne falde tilbage på.