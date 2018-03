Svendborg: Forleden havde Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond (SEAF) deadline for ansøgninger, og der indkom 76, hvilet glæder fondskoordinator Kurt Sorknæs.

18 af ansøgerne har søgt inden for kategorien "Energi og Miljø", 10 inden for "Idræt", 37 inden for "Kultur" og 11 inden for "Andet Almennyttigt", oplyser han.

Bestyrelsen i SEAF kommer med de mange ansøgere på en hård opgave i at prioritere. Ikke alle kan tilgodeses, for der er søgt støttebeløb for næsten seks gange så mange kroner, som der er i puljen.

Der er søgt om donationer på i alt 5.894.008 kroner, og hvis alle projekterne gennemføres, vil den samlede investering i udvikling af Sydfyn være 22.482.631 kroner.

I alt har SEAF godt en million kroner til rådighed, og bestyrelsen skal nu til at sætte sig ind i de mange projekter, inden de heldige kan peges ud.

Ved sidste uddeling i oktober 2017 var der 69 ansøgninger, hvoraf 25 blev udvalgt. En af de heldige var Sangcenter Svendborg, som kvitterede med kædedans.

De prioriterede projekter i denne ombæring vil få direkte besked i uge 15, og uddelingen sker ved et event i SEF Huset den 16. april. (gedde)