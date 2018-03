Pia Olsen Dyhr (SF) har besøgt den forurenede grund i Nyborg. Partiet foreslår oprettelse af særlig fond, der skal betale for oprensning i hele landet.

Nyborg: Debatten om den Lynfrostens fremtid var et af valgkampens helt store temaer. Udsigten til et - måske - kommende butikscenter har skabt bekymrede miner hos de handlende i centrum, men bekymringen samler sig nok så meget om den forurenede jord. - Jeg tror ikke, du kan finde nogen, der ikke ønsker at få ryddet op efter fortidens synder. Omvendt må vi også erkende, at skal der sættes flere penge af til det, skal de komme fra Christiansborg, siger SF's Suzette Frovin, medlem af byrådet i Nyborg Kommune. Derfor inviterede hun forleden sin egen partiformand, Pia Olsen Dyhr, til Nyborg for at se nærmere på netop Lynfrosten. SF har stillet forslag om oprettelsen af en såkaldt renjordsfond på en milliard kroner årligt, der skal komme fra uforbrugte midler på finansloven og bruges på at rydde op efter de allerstørste forureninger. Besøget i Nyborg gjorde et stort indtryk, fortæller partiformanden. - Når man står på Lynfrostgrunden kan man tydeligt se, at det kun giver mening at få ryddet op én gang for alle. Det vil være helt fjollet at bygge noget nyt oven på så voldsom en forurening uden først at rense jorde, når nu vi ved, hvor giftig den er. - Vi kunne ligefrem kunne lugte, hvor stærkt forureningen er for fenolen hang jo i luften, mens vi var der. Det giver ingen mening at bygge nyt på grunden, før vi får fjernet den forurening. Det kan vi ligeså godt få gjort, når nu vi alligevel skal i gang med at gøre grunden klar til at nyt byggeri, lyder det i et skriftlig svar fra Pia Olsen Dyhr til Fyens Stiftstidende.

Fælles forpligtelse

Hun understreger, at det i praksis er regionerne, der skal stå for oprensningen af landets mange forurenede grunde. Men det skal ske med hjælp fra staten. - Vi kan ikke være bekendt at fedte regningen af på fremtidige generationer, og Regionerne har ikke penge til at løse opgaven, konstaterer hun i mailen. I 2012 regnede Miljøstyrelsen sig frem til, at det vil koste op mod 14,5 millioner kroner at få ryddet op i de flere tusinde forurenede grunde. Region Syddanmark har hidtil afvist at bruge penge på oprensning af Lynfrosten, hvor Tjærekompagniets fabrikker har efterladt tonsvis af gift og tjærerester. Så sent som i februar 2018 svarede man Nyborg Kommune, at man vil koncentrere sig om forurenede områder, hvor der er særligt værdifuldt grundvand, eller hvor anvendelsen af giftgrunden er særlig følsom. For eksempel fordi der ligger en daginstitution. Ingen af delene gælder for Lynfrosten i Nyborg, konstaterer regionen. Det sker med tilføjelsen om, at det står kommunen frit for selv at betale for undersøgelser og for at fjerne forureningen.

Kommune står på bremsen