Rabbits var aldrig foran på noget tidspunkt i den første kamp for en uge siden og førte kun én gang - 45-44 - i kamp to i torsdags i Svendborg.

Sidste år vandt Rabbits 3-0 over Næstved i kvartfinalerne, men nu er Næstved på vej til at tage revanche med de samme kampcifre.

Så der skal graves dybt i den mentale værktøjskasse hos den italienske cheftræner Luca Ciaboco, hvis spillerne skal indgydes tro på, at det kan lade sig gøre at forlænge sæsonen.

Et af de taktiske greb, som Rabbits anvendte med delvis succes i torsdags, var at stresse Næstveds spilstyrer, den lynhurtige guard Troy Franklin. Med spillere som Mathias Kelly og Rasmus Christensen som overfrakke på den lille amerikaner blev Franklin tydeligt frustreret og endte med at sparke ud og ramme Mathias Kelly i maven under afviklingen af et trepointskud mod kampens slutning.

Rabbits må være forberedt på et større tryk fra de entusiastiske sydsjællandske fans i Arena Næstved.

Næstved kan atter råde over den 211 cm høje Chris Gabriel efter udstået karantæne, og den store sydafrikaner skal Jacob Enevold Jensen på 215 cm nok få sit hyr med under kurven.

Hvis Rabbits skal fremtvinge en fjerde kamp i serien i kaninhulen skærtorsdag, skal de amerikanske spillere også ramme kurven. Michael Moore scorede i snit 17 point pr. kamp i grundspillet, men i slutspillets to første kampe har han kun scoret henholdsvis fire og tre point.

Guarden Terrell Harris har leveret en godkendt præstation med 17 og 18 point i de to første kvartfinaler, mens den tredje amerikaner, Demonte Flannigan, på grund af en skade har fået begrænset spilletid og kun scoret to point i alt i de to første slutspilskampe.

Desuden har den fysisk stærke forward fra Cameorun, Harding Nana, været stærkt savnet hos Rabbits med en lyskeskade, der har holdt ham ude siden midten af februar.

Næstved-Svendborg Rabbits

TV2 Sport mandag kl. 18.15