Langeskov: Da Langeskov Borgerforening holdt generalforsamling forleden, vidste alle, at man skulle vælge en ny formand. For Jens Lie, der har beklædt posten de seneste otte år, havde på forhånd meddelt, at han ville at træde tilbage.

Generalforsamlingens valg faldt på Thomas Folleraas - hvis far i øvrigt stod bag det allerførste Langeskov Kræmmermarked, som er foreningen største, årlige event, Langeskov Kræmmermarked, som er med til at skabe et økonomisk stabilt grundlag for klubber og foreninger i Langeskov og omegn.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Tommy Junge Hansen som næstformand. /EXP