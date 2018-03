At der ikke er alt for lang tid til, at grillsæsonen står for døren, kan være grunden.

Gasflasker var i hvert fald målet, da ukendte gerningsmænd lørdag eftermiddag eller natten til søndag brød ind hos byggefirmaet Stark på Lollandsvej i Middelfart

- De er kommet af sted med rigtig mange gasflasker, omkring 50 styk 11 kilos flasker, fortæller Lars Fredensborg, vagtchef ved Fyns Politi.

Tyvene er kommet ind på den udvendige lagerplads, hvor flaskerne stod, ved at klippe hul i hegnet. Tyveriet blev anmeldt søndag morgen med halvnitiden, men gasflaskerne er forsvundet i tidsrummet lørdag eftermiddag klokken 14.30 og søndag morgen klokken 8. Det har formentlig krævet et større køretøj at transportere de mange flasker væk.

Politiet hører gerne fra vidner.