Anmeldelse

Ikke overraskende var den største oplevelse af alle den blotte tilstedeværelse af trommeslager, Ian Paice. Den nu 69-årige ener er stadig hurtigere end sin egen skygge, lige så præcis som et schweizisk ur og elegant spillende som sjældent set på denne jord. Ren verdensklasse og en kæmpe, kæmpe stor nydelse at opleve. Paice er kendt som et sky menneske, der helst er fri for at udtale sig offentligt. Men i går skete der et mindre under. Umiddelbart før ekstra nummeret, greb Ian Paice sangmikrofonen og holdt en rørende takketale. En tale, der både var rettet mod publikum for at møde op. Men også rettet mod bandet for at tillade Paice at være ombord på denne turne. Denne smukke gestus underbyggede blot indtrykket af, at vi lige have overværet Paices måske prægtigste præstation.