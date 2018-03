Hasmark: Bestyrelsen i Danmarks Kartoffel Museum & Videncenter overdrager den daglige drift af stedet til Stiftelsen Hofmansgave. Det var dem, som i 1998 stillede den gamle bindingsværksbygningen til rådighed for museet.

Overdragelsen er sket på en stiftende generalforsamling lørdag formiddag, hvor der også er blevet gjort rent og åbnet op for besøgende gæster. Derfor bliver den gamle bestyrelsen til en støtteforening, hvilket formand ved det danske kartoffelmuseum Gunner Andersen er glad for:

- Det er svært at få et generationsskifte i gang, for der er så mange tilbud i dag. Og vi bliver jo ikke yngre. Så det er fint, at dem i Hofmansgave gerne vil tage over.

Mere konkret betyder det, at Stiftelsen Hofmansgave fra nu af tager sig af det daglige tilsyn og rundture, mens en støtteforening stadig klarer rengøringen samt bidrager med informationsmateriale og udstillingsgenstande.

Det er selvfølgelig lidt vemodigt, erkender Gunner Andersen, men det vigtigste er at fremtidssikre museet:

- Det vigtigste er jo, at det bliver bevaret. Hvem der lige gør det, det er sådan set lidt underordnet. Og så kommer vi jo hvert år og åbner stedet, så jeg tror, at det kan fortsætte indtil videre.