Middelfart: Cirka 80 morgenfriske mennesker var mødt op med de gode vandresko på, da Dansk Vandrelaug søndag den 25. marts klokken 10 inviterede medlemmer og øvrige interesserede på vandretur på Hindsgavl-halvø. Vandreturen var en del af projektet Maritime Vandringer, som vandrelauget arrangerer i hele landet. 233 vandreture langs maritime landskaber bliver det samlet til i alle landsdelene, og projektet varer fra 24. marts til slutningen af efterårsferien.

Dermed var vandreturen ved Hindsgavl-halvø en af de første vandreture i Maritime Vandringer. For arrangør Erling Sørensen var det helt naturligt at vælge dette fynske område.

- Alene naturen ved Hindsgavl-halvø og Gals Klint er en oplevelse i sig selv med stejle skrænter og fantastisk flot farvand. Der er både naturen, men også historien, hvor deltagerne kommer til at høre om svenskerkrigene med gamle stillinger, der er gravet. Så går vi over den gamle Lillebæltsbro, som stadig i dag er et fantastisk bygningsværk, og kommer også til Snoghøj og hører om færgefarten og dyrelivet, fortalte Erling Sørensen inden afgang.

Vandreturen var arrangeret i et samarbejde mellem de tre afdelinger af Dansk Vandrelaug på Fyn, i Kolding og Sønderjylland. Sammen arrangerer de en række maritime vandringer langs Lillebælt, hvoraf denne på 16 kilometer var den første. Med på turen var en gruppe turledere, for vandreturene handler ikke kun om at gå, men også om at lære om området og hygge sig sammen.