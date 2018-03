Haas skal betale en bøde på 10.000 euro for at sende holdets to racere ud af pitten med løse hjul.

Det kommer til at koste Formel 1-holdet Haas 10.000 euro (74.000 danske kroner), at holdets to kørere blev sendt på banen med løse hjul efter et pitstop i søndagens grandprix i Melbourne.

Beløbet svarer til to bøder på hver 5000 euro, som løbskommissærerne har udskrevet til holdet efter pitstop-fadæsen, der kostede såvel Kevin Magnussen som Romain Grosjean den videre deltagelse i løbet.

De to kørere lå placeret som nummer henholdsvis fire og fem i grandprixet, da de måtte opgive at fortsætte.

Magnussen var efter 23 omgange den første Haas-kører i pit, og han blev efter et hurtigt hjulskifte sendt tilbage på banen for at forsvare sin topplacering.

Men danskeren kom ikke langt, for af endnu ukendte årsager sad et hjulene ikke ordentlig fast.

Umiddelbart efter skete det samme for teamkollega Grosjean, og dermed gjorde holdet sig skyldig i to tilfælde af "unsafe release", som kan udgøre en sikkerhedsrisiko for både kører og konkurrenter.

Haas-teamchef Günther Steiner er endnu ikke i stand til at give en forklaring på, hvad der var galt i Haas-pitten.

- Jeg kan ikke sige, præcis hvad der skete. Vi har ikke set på bilerne, for de er ikke kommet tilbage endnu, siger han til Viasat.

- Det er en trist eftermiddag. En fantastisk weekend med en trist afslutning. Vi har ingen idé om, hvad der skete.

- Hos Kevin var et baghjul løs, da han kørte ud, og hos Romain var venstre forhjul løst, men vi kender ikke den nøjagtige årsag til det. Vi skal have bilerne tilbage, undersøge og afdække, hvad der skete, siger Steiner.

Mens sæsonpremieren altså endte som en stor nedtur for Haas, blev det en anderledes god weekend for Ferrari.

Sebastian Vettel vandt nemlig grandprixet, mens den anden Ferrari-racer med Kimi Räikkönen bag rattet sluttede på tredjepladsen.

Lewis Hamilton (Mercedes) blev nummer to.