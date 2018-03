- Jeg havde svært ved at se mig selv som skolemor. Jeg synes, det var en degradering af mig, og det var en svær betegnelse, for jeg så det som en, der "nursede" den enkelte elev, fortæller Marianne Hansen en formiddag på sit kontor i skolebygningen i Vestergade.

Nyborg: - Hvis du på tre måneder kan vise, at du kan fastholde vores kursister, så har du et job.

Morgenmødet over en kop kaffe og et rundstykke handler også om hygge, men ikke kun det.

- Der er rigtig mange, der ikke får morgenmad derhjemme. Nogle af dem bor alene; og en del kommer allerede kvart over syv for at få en morgensnak. Så bliver man også set som det menneske, man er, for det er der rigtig mange af dem, der ikke gør, siger Marianne Hansen.

Her møder hun hver morgen i god tid, før kursisterne dukker op. Så kan hun nå at læse mails, inden hun skal ringe rundt til de kursister, der har brug for morgenvækning. Derefter printer hun fremmødelister og laver derefter kaffe og te og varmer rundstykker til kursisterne. Nogle kursister møder længe før, at undervisningen begynder.

- Man kan ikke have flere dage, hvor man ikke har været i kontakt med mig, og jeg bliver bekymret, hvis jeg i tre dage ikke har haft kontakt med en kursist, siger Marianne Hansen, som efter morgenrutinerne har døren til sit kontor åben for kursisterne, som kan komme til hende med alt.

- Nogle kursister siger, at jeg er hård, men retfærdig. Jeg er ikke naiv, så jeg kan godt være en hård dame over for nogle, men jeg har også en stor retfærdighedssans. Mange af dem har ikke rigtig haft så mange succeser i livet, så selv om det er det nemmest at være fordømmende, nytter det ikke noget, for det er der ingen, der er vokset af, siger Marianne Hansen, der er på fornavn med samtlige kursister.

- Vi har mange skrøbelige unge mennesker, fortæller Marianne Hansen og understreger, at det er vigtigt at møde hver kursists på vedkommendes egne præmisser.

I Vestergade tilbydes der blandt andet Avu (Almen voksenuddannelse) i to linjer: En på 9. klasse-niveau og en på 10. klasse, samt Klar til erhverv-linjen, hvor unge bliver klar til at tage en erhvervsfaglig uddannelse. I alt er der omkring 80 kursister, som for en stor dels vedkommende er mellem 18 og 26 år, hvoraf mange ikke haft den nemmeste opvækst.

Udfordringerne, som Marianne Hansen kalder dem, er mangfoldige: Økonomi, bolig, børn, familie og ensomhed, ligesom nogle kursister har brug for hjælp til de problemer, der er forbundet med diagnoser som adhd.

- Jeg har ingen kontortid; de vælter bare ind. Jeg har også tværfaglige samarbejder med familiehuset i Nyborg Kommune, misbrugscentret, Carlsmindekollegiet og med kursisternes mentorer, hvis de har sådan nogle, fortæller Marianne Hansen.

Som hun ser det, udspringer mange af elevernes problemer af en bestemt ting:

- Mange af kursisterne tror ikke på sig selv. Mit udgangspunkt er, at det har de alle grund til, men nogle gange er der for meget rod i deres liv, som vi så må hjælpe dem med, siger Marianne Hansen, der ikke mener, at samfundet gør nok for de sårbare unge.

- Unge mennesker burde have en borgerløn. De har svært ved at tage en uddannelse, for studieparathed kræver også, at man har ro på i sit bagland, og kommunen skal lave være med hele tiden at puste dem i nakken. De skal have ro og hjælp til at få fjernet deres udfordringer, så de kan få det overskud, det kræver at tage en uddannelse, siger Marianne Hansen, som med årene begyndte at synes om sin titel.

Blandt kursister, kolleger og andre med forbindelse til VUC er hun i dag blot kendt som skolemor.

- Efter så mange år giver det mening, at min funktion har det navn. Så i dag kan jeg faktisk godt lide navnet, selv om det var anstrengende i starten, fordi alle de ting, som er kommet ind i rollen som skolemor, er nogle, som jeg har dyb respekt for, og som passer til ordet, siger Marianne Hansen.

- Jeg ved rigtig mange ting om vores kursister, og jeg er beæret over den tillid, som de viser mig. Så noget må jeg jo gøre rigtigt. Jeg har selv skabt mit job, så jeg havde ikke nogen at læne mig op ad, men var nødt til at finde ud af, hvad jeg kunne fylde i det med de kompetencer, jeg har, og det lykkedes, for min leder kunne jo se, at folk blev mere stabile, siger Marianne Hansen.