- Vi var stolte over bare at være inviteret sidste år efter kun at have eksisteret i knap et år, og der fik vi bronze, fortæller han.

- Det var spændende, men fantastisk at få den anerkendelse for vores produkt, siger han og tilføjer, at det blot var anden gang, han deltog i festivalen, som man skal inviteres særligt til.

"Den suveræne guldvinder blev Hattesens Konfektfabrik, der fik topkarakter for den kompromisløse nyfortolkning af den klassiske lakridskonfekt. Spændende smagsnuancer, hvor havtorn og lakrids lakridskonfekten blev fremhævet. Flot struktur og et gennemført koncept," skriver festivalen på sin facebookside.

Lakridsfestivalen består dels af foredragssal, hvor gæsterne kan høre om lakrids, dels et stort køkken, hvor deltagerne viser deres seneste frembringelser inden for lakridskunsten. Og så er der selve konkurrencen, hvor en jury bestående af 12-15 dommere, heriblandt både Michelin-kokke og børn, vælger de bedste.

Men Claus Hattesens bidrag til konkurrencen var et sats, som var tæt på ikke at lykkes. For to år siden, da Hattesens Lakridsfabrik begyndte, proklamerede han, at han ville lave en hvid lakrids.

- Det er typisk mig. Jeg sagde: "Det findes ikke, så det skal vi selvfølgelig lave." Det lykkedes i sidste øjeblik. Vi leverede en portion, der ikke duede, og så 57 stykker, der duede.

Med på serveringen for dommerne var også klassiskeren med jordbær, havtorn, som også er en populær issmag i den del af forretningen, der laver is, og endelig klassikeren med sort lakrids i midten. For Claus Hattesen er det især anerkendelsen fra lakridskollegerne, der betyder noget, og som han kan bruge fremover.

- Det er en stor anerkendelse, der siger, at det, vi gør, er rigtigt, og at det er et fantastisk produkt, vi laver.