Det bliver ikke den tidligere Dortmund-træner Thomas Tuchel, der skal overtage trænersædet i storklubben Bayern München fra næste sæson.

Ifølge flere tyske medier har Tuchel takket nej til at indlede forhandlinger med Bayern-ledelsen, der ellers havde udpeget ham som topkandidat til at afløse den nuværende træner, Jupp Heynckes.

Avisen Süddeutsche Zeitung skriver, at klubdirektør Karl-Heinz Rummenigge og sportschef Hasan Salihamidzic i en telefonsamtale fredag forsøgte at overtale Tuchel til at tage jobbet, men fik en kurv.

Ifølge avisen kommer henvendelsen fra Bayern München for sent. Tuchel skulle allerede have indgået en mundtlig aftale med en udenlandsk storklub.

Tuchel trænede Dortmund i to sæsoner og nåede at vinde den tyske pokalturnering, inden han stoppede i klubben sidste sommer.

Med afslaget går Bayerns trænerjagt videre.

Jupp Heynckes, der blev indsat som midlertidig træner efter fyringen af Carlo Ancelotti i efteråret, har ganske vist stor succes, men er efterhånden blevet 72 år.

Han har flere gange slået fast, at han agter at stoppe til sommer.