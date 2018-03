Nyborg: Det er ikke længe siden, Nyborg Destilleri for alvor satte varme til apparaterne på Nyborg Havn, men virksomheden har tilsyneladende fat i noget af det rigtige.

I hvert fald fik Nyborg Destilleri otte guldmedaljer ved den netop afholdte internationale spirituskonkurrence, World-Spirits Award, der bedømmer og præmierer spiritus fra hele verden.

- Det er første gang, vi var meldt til, så vi er selvfølgelig godt tilfreds med at blive overstrøet med guldmedaljer, siger Kim Møller-Elshøj, Blender & Storyteller ved Nyborg Destilleri.

Destilleriet fik fire guldmedaljer for gin og fire for whisky.

De internationale smagsdommere har altså fået lejlighed til at smage de mange forskellige produkter, der kommer ud af destillations-apparaterne fra destillerierne i Nyborg og Ørbæk, men det er der ikke så mange andre mennesker der har fået lejlighed til, indrømmer destilleriet:

- Det er kun ganske få, der endnu har haft samme fornøjelse som World Spirits Award, altså at smage ginnerne fra Nyborg Destilleri, der blev lanceret i november sidste år. Indtil for to måneder siden var det endda kun muligt at købe ginnerne på destilleriet ved Nyborg havn, men i dag er det JUULs Engros der står for distributionen af Nyborg Destilleris produkter til specialforretninger, barer og restauranter i hele Danmark, hedder det i en pressemeddelelse fra destilleriet.

Whiskyen fra Nyborg Destilleri er endnu mere eksklusiv og kan kun købes i Nyborg og enkelte specialforretninger. Kun godt 830 flasker blev der lavet af Ardor - Isle of Fionia tilbage i juni 2017, og udgaven af Ardor med en styrke på 59,8 procent, som vandt dobbelt guld og Spirit of The Year Award, blev der kun lavet 50 flasker af. Destilleriet har kun tre flasker tilbage af denne whisky, der vil blive solgt på auktion, skriver de i en pressemeddelelse.