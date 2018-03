Den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) er dybt skuffet efter sit exit fra det australske grandprix i Melbourne.

Her måtte danskeren udgå på grund af problemer med bilen, i et løb hvor han fra sin startplads som nummer fem havde bevæget sig op på en imponerende fjerdeplads i Formel 1-feltet.

- Vi havde så store forventninger og var i gode positioner med begge biler, så det er bare hjerteskærende at slutte på den her måde. Men vi kommer igen og vil kæmpe tilbage, lyder det fra Kevin Magnussen.

Det var ikke kun Magnussen, der blev ramt af problemer. Holdkammeraten Romain Grosjean udgik også blot få minutter efter danskeren.

Magnussen ved endnu ikke, hvad problemet med Haas-raceren var.

- Der var noget, der knækkede. Enten i gearkassen eller i baghjulsophænget, så jeg ikke havde noget drive, siger han.

Den 25-årige dansker indrømmer, at det lige nu er svært at glæde sig over, at Haas over weekenden har vist særdeles positive takter.

- Lige nu er det lidt hårdt og lidt svært at sluge. Det er synd for teamet at miste begge biler i sådan nogle gode situationer. Men vi må komme oven på igen, og så er der 20 løb til at gøre det igen, siger han.