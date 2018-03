En blåstempling og et stort skridt i den rigtige retning. Sådan betegner cannabisproducenten Lars Thomassen beslutningen om at give offentligt tilskud til brugen af medicinsk cannabis, en aftale der faldt på plads tidligere på ugen.

- Der er ingen tvivl om, at det her vil gavne os. Det vil både anerkende og legitimere brugen af cannabis, siger direktøren, der sammen med godsejerparret Anne Sophie og Stig Gamborg samt canadiske partnere har dannet selskabet Spectrum Cannabis.

I begyndelsen af december overtog de gartneriet Nældebakken lidt nord for Odense, hvor de lige nu er i fuld gang med at gøre klar til produktionen af medicinsk cannabis.

Aftalen, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, får virkning fra 1. januar 2019 med tilbagevirkende kraft, så tidligere udgifter refunderes. Siden nytår har flere fynske gartnerier været med i forsøgsordningen, der åbner op for produktionen af medicinsk cannabis. Doreløbig er der - alene på Fyn - planlagt investeringer i nye drivhuse og produktionsanlæg for 350 millioner kroner.

- Nu er loven på plads, det betyder, at alle patienter med en recept kan få tilskud til medicinsk cannabis, siger direktøren, der forventer, at den første produktion er klar i løbet af efteråret.

Aftalen giver 100 procent tilskud til døende og 50 procent til patienter, der har recept, på medicinsk cannabis.

- Det handler om at finde et naturligt alternativ til morfinbehandlinger, der både er meget vanedannende og samtidig har en del bivirkninger. Der er stadig lang vej endnu, men der er ingen tvivl om, at det her bliver et reelt alternativ til morfin, siger Lars Thomassen.