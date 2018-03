Den såkaldte kænguru-rute mellem Australien og Europa blev et hop kortere, da Flight QF009 fra det australske flyselskab Qantas satte hjulene på landingsbanen i Londons Heathrow-lufthavn tidligt søndag morgen.

Da havde flyet været i luften i 17 timer, siden det lettede fra lufthavnen i Perth i Australien 14.498 kilometer væk.

Dermed er der taget hul på den første faste nonstop ruteflyvning mellem Australien og Europa.

I 1947 introducerede Qantas sin første kænguru-rute fra Sydney til London. Dengang tog turen fire dage og havde ni mellemlandinger undervejs.

Den lange rejsetid har betydet, at flyselskabet har måttet forbedre komforten for passagererne med forbedret luftkvalitet, lavere kabinestøj og formindsket turbulens.

Ifølge avisen Daily Telegraph i Sydney er nogle af passagerne blevet overvåget med særlige instrumenter på jomfrurejsen.

Instrumenterne har blandt andet indsamlet data om passagerernes søvn- og aktivitetsmønstre, deres sindstilstand og spisemønstre.

Det er dog ikke første gang, at Qantas har foretaget en direkte flyvning fra Australien til Europa.

I 2015 fløj selskabet en gruppe australiere fra Perth til Istanbul for at markere 100-året for slaget ved Gallipoli under Første Verdenskrig, hvor soldater fra Australien og New Zealand deltog.

Blandt andre af verdens lange nonstop flyvninger er Qatar Airways' 14.535 kilometer lange flyvning fra Doha til Auckland i New Zealand og Emirates' 14.200 kilometer lange flyvning fra Dubai til Auckland.