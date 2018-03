Parkeringsselskab opfordrer til at huske på den elektroniske parkeringsskive, som ikke nødvendigvis husker, at vi natten mellem lørdag og søndag skifter til sommertid.

Nogle er for, andre er imod, men uanset hvad skifter vi natten mellem lørdag og søndag fra normaltid til sommertid.

Solen står stadig op på samme tidspunkt og går ned på samme tidspunkt, men det er bare os, som har ændret på klokken, så det virker, som om vi får længere lyse aftener.

Og midt i det hele med, at vi skal stille urene, medmindre de selv gør det, minder et af landets parkeringsselskaber om, at man også skal huske den elektroniske p-skive. For den ved muligvis ikke, at vi stiller uret frem med én time.

- Det er vores opgave at mindske misbruget af parkeringspladserne på de områder, hvor vi fører opsyn. Det kan vi kun gøre ved at kontrollere, at bilernes p-skiver er indstillet korrekt, og vores p-vagter kan kun forholde sig til det, som p-skiven viser", siger direktør hos Q-Park, Alex Pedersen.

Derfor gælder det om søndag at få tjekket, om den elektroniske parkeringsskive nu også er blevet stillet om til sommertiden, for ellers er det klogt at gøre det selv. I modsat fald vil den altid vise, at man har holdt parkeret i én time, selv om man lige har stillet bilen og forladt den.

De fleste mobiltelefoner er indstillet til selv at justere tidspunktet, men er man i tvivl kan man tænde for fjernsynet og tage tekst-tv, hvor tiden så gerne skulle være korrekt.

Man kan også vælge bare at lade være, leve videre som hidtil med sin egen tid uagtet at det nok vil skabe lidt frustration hos dem, man laver aftaler med.

Det er klokken 2 natten til søndag, at du skal stå op og stille dit ur eller dine ure til klokken 3. Eller når du vågner søndag morgen.

Vil man lave helt kage i den kan man vælge en helt anden tidszone. Så skal man nok bare forvente en vis klage fra ens chef mandag morgen.