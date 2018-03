Fodbold: Dalum IF måtte i anden runde af nedrykningsspillet i andendivision tage fra udekampen mod AB med et nederlag. Slællænderne tog sejren på et mål i det 57. minut af Rasmus Nielsen.

Kampen var længe ganske lige, men selv om Dalum var godt med, kunne fynboerne ikke finde vej til de helt store chancer, og et par frispark tæt på mål blev bedste forsøg for gæsterne. Og i det 57. minut fik Rasmus Nielsen så bolden med sig efter lidt klumpspil i Dalum-feltet, og så kunne han sætte bolden i mål til 1-0.

Her efter skulle Dalum lige finde spillet igen, og hjemmeholdet begyndte at presse mere på. Det var tæt på at blive 2-0, men overliggeren stod i vejen for sjællænderne. I kampens sidste tyve minutter kom Dalum med igen, mens AB forsøgte at forsvare føringen hjem. Det lykkedes dog ikke gæsterne at udligne, og så måtte Dalum tage hjem med et nederlag.

Efter kampen var cheftræner i Dalum, Anders Nielsen fortrøstningsfuld på trods af kampen udfald.

- Indstillingen er der, og vi har mange unge spillere med meget lidt divisionserfaring. De er mere rutinerede, og derfor ved vi godt, at vi skal arbejde med nogle ting og på den lange bane skal det nok komme. Jeg synes ikke, man kan være utilfreds med 1-0 mod en klub som Ab, selv om det altid er surt at tabe, sagde han.

Dalum forbliver efter kampen på sjettepladsen. Holdet er stadig to point over nedrykningsstregen. Dalum møder i næste runde B93 på hjemmebane.