Odense Q tabte lørdag hjemme mod BSF i slutspillets første kamp. Gæsterne sad på spillet, men kampens enlige mål lignede en tilfældighed. Derfor var der også skuffelse i Odense Q-truppen efter kampen.

Fodbold: Lørdag tabte Odense Q 1-0 i den første kamp i ligaslutspillet hjemme mod BSF. Gæsterne sad tungt på kampen, men Odense var alligevel tæt på at stjæle det ene point. Kampen begyndte med BSF i kontrol. Gæsterne havde god plads til at føre bolden frem mod Odenses forsvar, som stod dybt, og når hjemmeholdet kom på bolden, havde BSF held til at stresse bagkæden med et højt pres. Det betød, at Odense Q's opspil var præget af lange bolde mod angriberne, som havde svært ved at omsætte det til boldbesiddelse. Derfor foregik den første halve time af spillet primært på Odenses banehalvdel, og BSF's hurtige kanter Fatima El-Foul og Dajan Hashemi truede gang på gang med løb i dybden og gode driblinger en mod en. Odense Q - BSF 0 - 1 (0 - 0) Ligaen, medaljeslutspil, kvinder



Mål: 0-1 (60.) Amalie Thestrup: Rettede afslutning af tæt under mål.



Opstilling: Odense Q: Sarah Jacobsen - Line Munk Nielsen, Laura Lillholm Petersen (65. Signe Madsen), Cecilie Struck, Malaika Din Hashmi (71. Julia Hansen) - Tenna Kappel Bendtsen, Mathilde Jessen, Michelle Sundahl (83. Nanna Christensen), Michella Østergaard - Sandra Gabrielle Leegaard Jakobsen, Lærke Bruun.



Bedste spiller: Odense Q: Sarah Jacobsen. BSF: Fatima El-Foul.



Dommer: Frank Von Staffeldt Beck. Præstation: God.



Tilskuere: 225



Odense Q's næste kamp: Torsdag 29. marts: Odense Q - Fortuna Hjørring. BSF kom dog aldrig til de helt store chancer, og de afslutninger, gæsterne præsterede, besværede ikke rigtig Sarah Jacobsen i Odenses mål. Den bedste mulighed i halvlegen tilfaldt Odense Q. På to hjørnespark kort efter hinanden var kaptajn Tenna Kappel tæt på med hovedet. Den sidste fik Naja Bahrenscheer i BSF's mål afhvervet med en fodparade, og efterfølgende var flere Odense-spillere tæt på at komme til skud tæt under mål. Gæsterne fik dog afvist, og første halvleg løb ud uden store chancer til pausestilling 0-0.

Det holdt en time

Anden halvleg begyndte som første. Odense sparkede væk og kunne ikke sætte meget spil sammen. I den anden ende skabte Fatima El-Foul store problemer for Odenses, og i samarbejde med back Tanya Arngrimsen kom hun ofte til baglinjen og sendte farlige afleveringer på tværs. Odense var dog gode til at afvise, men efter et kvarter af anden halvleg gik den ikke længere. Efter et hjørnespark til BSF faldt bolden ned til gæsternes Simone Rydahl, som skød på mål på kanten af feltet, og så var Amalie Thestrup heldig med at stå rigtigt placeret. Lidt tilfældigt og på kanten af offside fik hun styret den Rydahls flade afslutning i mål bag Sarah Jacobsen, som var på vej modsat. 1-0. Scoringen betød, at Odense var tvunget til at komme frem, men kampen ændrede aldrig rigtig karakter. Kort før slut fik Tenna Kappel dog chancen, da hun var helt fri på et indlæg foran mål. Men denne gang fik kaptajnen ikke timet sit løb, og hun fik kun snittet den med hovedet. Et hjørnespark blev sidste mulighed for Odense, og igen var det Tenna Kappel, som denne gang fik god fart på et hovedstød. Afslutningen sad dog lige på Naja Bahrenscheer, og så endte det med et nederlag til hjemmeholdet.

Vil drille de andre