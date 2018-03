Bordtennnis: OB Bordtennis er kommet tættere på en oprykning til mændenes 1. division. Lørdag blev det til to sikre sejre til OB Bordtennis i 2. division, kreds 1. Det blev 8-1 mod Virum og 8-2 mod Herlev.

Alle seks spillere kom i kamp og bidrog alle med gevinster til de to holdsejre, oplyser Asger Rasmussen fra OB Bordtennis.

Der resterer to runder med hver to kampe for fynboerne, men en placering i top-to er allerede sikret og førstepladsen er inden for rækkevidde.

Nummer et spiller kvalifikationskamp til 1. division mod nummer to fra kreds 2, mens nummer to fra kreds 1 møder nummer 1 fra kreds 2. To hold rykker op.