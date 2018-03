Betingelserne for kampen var forbløffende gunstige. Myten om, at det altid blæser i Nordjylland holdt ikke i væsentlig grad.

Og når man spiller i Pandrup nord for Limfjorden mod herligt klingende Jammerbugt FC er hjemturen ikke just den mest livsbekræftende oplevelse.

Men Middelfart fik dog skabt tre store chancer i 1. halvleg - uanset det jævne spil.

Ved det første mål scorede midterforsvareren Mathias Damgaard på hovedstød. Det skete efter en dødbold, hvor bolden blev clearet ud af feltet, men den anden midterforsvarer Nicklas Vemmelund heade bolden tilbage, og Damgaard steg op nærmest fra grænsen af feltet og headede bolden ind.

Før scoringen til 2-0 blev den hurtige kant Martin Hedeager Jensen sat perfekt op af Casper Johansen, og den tidligere Kolding-spiller passerede sikkert hjemmeholdets keeper.

- Vi havde endda chancen til et tredje mål, men Peter Jul Nielsen sparkede over målet med højrebenet, som ikke just er hans stærke side. Det lignede, at der var tomt bur, sagde Godskesen.

- Men vi var naturligvis fuld af fortrøstning i pausen, og 2. halvleg havde ikke mange chancer, og det hele så fornuftigt ud, indtil vi begik to dumme frispark til sidst. Ved det første skubbes en modstander i ryggen helt ude i kanten af feltet, og ved det andet, som falder fem minutter inde i overtiden, skubber vi igen helt unødvendigt en mand i ryggen, sagde Godskesen.

-Ét point i Jammerbugt er aldrig et dårligt resultat, men under omstændighederne er det naturligvis ikke nemt at acceptere, sagde sportschefen, hvis hold spiller skærtorsdag hjemme mod Skovshoved, og nu er jagten på de to oprykningsgivende pladser for alvor sat ind, og det er jo helt banalt hele formålet med at deltage i det øverste slutspil.