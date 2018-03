Volleyball: Middelfart VK er en kamp fra en plads i DM-finalen for første gang siden 2015. Den vestfynske volleyballklub vandt lørdag for anden gang i træk 3-1 ude over Hvidovre, og nu fører Middelfart 2-1 i kampe i serien.

Finalepladsen kan sikres mandag aften hjemme i Lillebæltshallen, hvor der er kampstart kl. 19.45.

- Vi vil gerne afgøre det på mandag. Vi er et ungt hold, så der kan komme nogle udsving. Vi går ydmygt til opgaven. Men det virker som om, der er mere bund i vores spil nu. Vi skal fortsætte med at spille det spil, vi har gjort i hele sæsonen uden at tænke over kampens betydning, siger Jacob E. Petersen, sportschef i Middelfart VK.

Middelfart tabte den første kamp hjemme til Hvidovre for en uge siden, men serien er vendt på hovedet efter udesejre i alle tre opgør indtil nu.

Lørdagens sejr vandt Middelfart med de overbevisende sætcifre 25-19, 22-25, 25-16, 25-16.

- Vi server klogt i dag. Jacob Stein har fem serveesser, og i alt har vi 14 serveesser. Når vi server så godt og også har gode blokader, bliver det nemmere at vinde pointene, siger Jacob E. Petersen.

Amerikanske Nicholas Hunt spillede igen stærkt og blev topscorer med 20 point. Nikolaj Hjorth scorede 13 point.

- Jeppe Back spiller også en god kamp, og mange gør det godt. Det er os, der skaber kampen, siger Jacob E. Petersen, der håber på solid opbakning i Lillebæltshallen mandag aften.

- Vi håber på 300-400 tilskuere, siger sportschefen.

Hvis Middelfart taber mandag, skal der spilles en femte og afgørende kamp i Hvidovre på onsdag kl. 19.30.