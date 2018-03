Kerteminde: Stor fest, fin bil og dyr kjole. Konfirmation anno 2018 kan være en dyr fornøjelse, hvis alt skal være lige efter bogen. Men når fire piger fra 7. klasse på Nymarksskolen om en måneds tid går op af kirkegulvet, kan de glæde sig over, at lige nøjagtig deres fædre og mødre har lidt ekstra til gavekontoen. De har nemlig brugt hele vinteren på at sy deres eget konfirmationstøj.

- Det er sjovt og hyggeligt, og så kan man få det præcist, som man gerne vil have det, fortæller Merete Due Nielsen.

Underviser er Pernille Kvistgaard Kamuk, der fik den idé at oprette et hold på skolen:

- Da jeg blev konfirmeret, syede jeg selv min konfirmationskjole, og nu skal min datter konfirmeres her til april. Så syntes jeg hun og veninderne - og hvem der ellers kunne tænke sig at prøve kræfter med udfordringen skulle have chancen for at prøve, fortæller hun.