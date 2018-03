Volleyball: En taktisk genistreg sendte Marienlyst tilbage i kampen om en plads i DM-finalerne. Marienlyst vandt lørdag 3-1 (25-22, 25-23, 25-18, 25-22) ude over Gentofte, der havde vundet de to første semifinalekampe.

- Vi skiftede rundt på pladserne for at ryste posen. Vi satte Kristoffer Abell ind som hæver i stedet for Nicolai Haun for at få noget mere højde, så vi fik bedre blokader og mere servetryk. Til gengæld kom vi til at mangle Abells angrebsspil, men det løste vi med skiftevis Anton Lydolff og Martin Bülow-Nielsen, forklarede Marienlysts træner Peter Lyø.

De første to sæt var tætte, men Marienlyst var skarpest på de afgørende bolde.

- Vi spillede godt i de to første sæt, men i tredje sæt begyndte der at komme lidt træthed. Da vi kunne se, at vi ville få svært ved at vinde tredje sæt, skiftede vi flere spillere ud, så de kunne være friske til fjerde sæt, sagde Peter Lyø.

Det lykkedes at vinde fjerde sæt 25-22, og matchbolden blev vundet af en stærkt spillende Sigurd Varming. Den 206 cm høje Marienlyst-spiller blev kampens topscorer med 20 point.

- Sigurd spillede stærkt og havde flere rene vinderslag og blokadepoint, sagde Peter Lyø.

Simon Bitsch blev næstmest scorende hos Marienlyst med 12 point.

- Men der er lang vej endnu, konstaterede Peter Lyø.

Gentofte fører 2-1 i serien og skal fortsat bare vinde én kamp mere for at komme i finalen. Men nu har Marienlyst hjemmebane i næste kamp på mandag kl. 18.30, og vinder det fynske hold også den kamp, venter der en femte og afgørende kamp i Gentofte på onsdag kl. 19.00.