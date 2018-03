Vandkvalitet. Drik trygt Nyborgs gode vand

Af: Jørn Terndrup, Østerøvej 47, Nyborg, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i NFS A/S

Den seneste tid er der i den skrevne presse og på sociale medier ytret bekymring omkring drikkevandskvaliteten.

Som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i NFS Vand A/S kan jeg oplyse, at vandkvaliteten i forannævnte selskab overholder alle grænseværdierne.

Vandkvaliteten kontrolleres hver måned, for at sikre at kvaliteten af vandet er i orden.

Hvis der opstår problemer med vandkvaliteten i et af kommunes private vandværker, findes der på Nyborg Kommunes hjemmeside under sundhed en beredskabsplan for vandværkerne i Nyborg Kommune. Det er Nyborg Kommune, der er myndighed på drikkevandsområdet.

Så forbrugere, der aftager vand fra NFS Vand A/S, kan uden bekymring drikke det gode vand.