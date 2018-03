-Efter en lige første halvleg overtog Varde efter pausen mere af spillet, og scorede helt fortjent to gange inden for de første tyve minutter, sagde Vardes træner Søren Pallesen efter kampen.

I slutfasen kom TPI mere med i spillet, og med et fremragende langskudsmål af Patrick Rasmsussen var der ved at blive spænding om udfaldet. Reduceringen kom så sent, at TPI ikke nåede at etablere et pres med mulighed for udligning. (KAI)