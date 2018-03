Forening står bag ny aktivitetsuge for skolebørn, og andre lokale kræfter hjælper til.

Ullerslev: - Alle har nok at gøre med det, de har gang i. Så der er i Udvikling Ullerslev desværre ikke ressourcerne til at overtage forårsudstillingen.

Sådan sagde formanden for Udvikling Ullerslev, Rune Christensen, tidligere på ugen til Lokalavisen Nyborg. Der er heller ingen tvivl om, at foreningen har rigtig mange jern i ilden for tiden.

Efter et 2017, der hvor man blandt meget andet var arrangør af et borgermøde om en motorvejsafkørsel, byder dette års program på flere nyskabelser. Mest markant er en aktivitetsdag for børn på 2.-7. klassetrin i uge 27.

- Det er på et tidspunkt, hvor sommerferien ikke for alvor er gået i gang. Vi vil gerne kunne tilbyde børnene lidt ud over skolens fritidsordning, forklarer sekretær i Udvikling Ullerslev, Louise Dyrhave, der var til stede på forårsudstillingen.

Ugen byder på en lang række forskellige aktiviteter - lige fra gymnastik, håndbold, fodbold og tennis til maling, spejder og sløjd. Det foregår i samarbejde med andre lokale foreninger, der står for aktiviteterne på skift, forklarer hun.

Derudover arrangerer Udvikling Ullerslev blandt andet en fest i kultur- og idrætscentret fredag den 4. maj, og den bliver til gengæld kun for voksne. Årets første større aktivitet bliver dog en affaldsindsamling den 22. april. Foreningen har i øvrigt fået ny bestyrelse.

Det skete på en generalforsamling mandag den 19. marts. Formanden hedder fortsat Rune Christensen, ligesom Michael Hedeager fortsætter som næstformand. Ud over sekretær Louise Dyrhave består bestyrelsen desuden af Torben Gjeding og Kenneth Monk.