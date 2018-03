Gyldensteen Strand: Frivilliggruppen på Gyldensteen Strand åbner i år Tærskeladen første gang søndag 1. april kl. 13-15. Som tidligere år kan man se Holger Garniks flotte stensamling, ældre og nye kort over området og powerpoint med såvel ældre som nye billeder fra Gyldensteen Strand samt noget om Aage V. Jensen Naturfond. Desuden kan man låne fangstnet og se, om der er ved at komme liv i den lille dam bag laden. På den lille forhøjning ved laden sættes en kikkert op, så man kan se på fuglene på engen over mod Æbelø. Ole Runge kommer og udstiller tegninger og tryk af dyr, fugle og landskab fra området. Man kan også købe den flotte bog om Gyldensteen Strand, som er trykt med mange af Ole Runges akvareller og tegninger. Som noget nyt har man fået en kørestol i laden, så dårligt gående har mulighed for at komme lidt omkring i området. Fra søndag 6. maj er der Åben Tærskelade hver søndag frem til 26. august. Nogle søndage kommer særligt indbudt "gæster" og hjælper med indholdet. /EXP