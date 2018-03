Team Rynkeby håber at have samlet omkring 10 millioner kroner ind til Børnelungefonden ved fredagens motionsløb på Fyn og i hele landet.

Tusindvis af fynske børn og unge har formentlig ømme muskler hen over weekenden, efter at de fredag svedte og motionerede for at løbe penge hjem til syge børn.

Det skete ved Team Rynkeby Skoleløbet, hvor formålet i Danmark er at samle penge ind til Børnelungefonden.

- Vores mål har været at nå sidste års mål, nemlig omkring 10 millioner kroner til Børnelungefonden, fortæller Sune Gren, skoleløbskoordinator hos Team Rynkeby.

Team Rynkeby Skoleløbet afvikles hvert år fredagen inden skolernes påskeferie som et traditionelt motionsløb, hvor eleverne i løbet af en time eller to skal forsøge at løbe så langt som muligt. Antallet af kilometer, som eleverne løber, kan have indflydelse på, hvor mange penge, der i sidste ende samles ind til syge børn.

Inden løbet har eleverne mulighed for at indgå mikrosponsorater med forældre, bedsteforældre, venner og naboer, der alle kan vælge at give et beskedent bidrag per kilometer eller omgang, at den enkelte elev løber i forbindelse med løbet.

- Vi har en oplevelse af, at det har været supergode løb med glade og engagerede børn. Flere skoler har allerede tilmeldt sig næste år, siger Sune Gren.

I Danmark går de indsamlede penge til Børnelungefonden, der blandt andet finansierer forskning i alvorlige lungesygdomme. I Sverige, Norge og Finland går de indsamlede midler til børn med kræft.

- Vi vil gerne brede de midler, vi samler ind i Team Rynkeby, ud på børn med kritiske sygdomme. Det, vi laver på cykelholdet, går til Børnecancerfonden, mens skoleløbet går til børn med lungesygdomme, siger Sune Gren.

Op imod et halvt hundrede fynske skoler har været med i Team Rynkeby Skoleløbet.

Først sidst i april ved Team Rynkeby, hvor mange penge, der konkret er løbet hjem.