Næsby uden tre stamspillere førte to gange mod B93, men uafgjort 2-2 var et rimeligt resultat af en kamp, der styrkede troen på Næsbys muligheder for at overleve i 2. division.

Fodbold: Da Kristoffer Johannsen overtog trænerposten i Næsby Boldklub ved årsskiftet, var det et projekt med svære odds. Nul point og ni point op til redning i 2. division.

Efter forårets to første kampe står Næsby noteret for fire point, og der er nu seks point op til Brønshøj på femtesidstepladsen, der er den første plads over nedrykningsstregen. Der er 14 runder igen.

Næsby-B93 2-2 (1-1) 2. division, nedrykningsspil

Mål: 1-0 Marcus Berthelsen (6) sparker fra kanten af feltet bolden ind i den modsatte side af målet.



1-1 Olcay Senoglu (38) scorer på skud i feltet efter stikning fra Nicolai Olsen.



2-1 Marcus Berthelsen (50) laver nærmest en kopi af det første mål.



2-2 Anton Peterlin (65) header bolden i mål efter hjørnespark.



Advarsler: Kristian Holm, B93 (45), Chris Hansen, Næsby (45), Daniel Jensen, Næsby (45), Morten Fraysse, B93 (82), Martin Heisterberg, B93 (90).



Næsbys holdopstilling: Jakob Fechtenburg Henriksen - Rasmus Espersen, Daniel Jensen, Martin Nielsen, Christoffer Hermansen - Chris Hansen, Jeppe Krøis Marquardsen, Martin Lund, Pelle Weber (55. Frank Nielsen) - Marcus Berthelsen (78. Philip Stoustrup), Nicklas Stokholm (55. Kasper Høst).



Bedste spillere: Næsby: Marcus Berthelsen. B93: Nicolai Olsen.



Dommer: Allan Borgstrøm (god præstation).



Tilskuere: 275.



Næste kamp. Skærtorsdag 29. marts kl. 14.00: Aarhus Fremad-Næsby.

Lørdag blev det 2-2 hjemme mod et af topholdene i nedrykningsspillet, B93, efter en kamp, hvor Næsby to gange var foran.

- Uafgjort var et fair resultat. Vi ville gerne have holdt mere fast i bolden. Vi blev presset lidt for langt tilbage, og bortset fra de første 10-15 minutter af begge halvlege overlod vi for meget af initiativet til B93, som er for godt et fodboldhold til, at man kan tillade sig det, sagde Næsbys træner, Kristoffer Johannsen, efter kampen.

Næsby var uden de karantæneramte Andreas Bock og Kasper Dreyer, og rutinerede Anders Nielsen var på ferie. Desuden startede angriberen Kasper Høst på bænken efter at have været skadet.

En af de nye i startopstillingen var den unge angriber Marcus de Claville Berthelsen. Den lange forward, der stammer fra Assens, var skarp i front fra starten af begge halvlege, hvor han scorede to nærmest identiske mål. Et spark fra kanten af feltet ind i modsatte side af målet til 1-0 og 2-1.

- Vi har en god og bred trup, og de nye spillere, der kom ind, gjorde det fremragende, sagde Kristoffer Johannsen.