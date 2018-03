Et soloridt af Rasmsus Skovgård over en halv banelængde med tre efterladte Fremad-spillere på stribe, og afsluttet med scoring, var tilstrækkelig til at udløse sejrsråb og jubel fra blandt andet mere end 50 medrejsende B1909-fans.

-Det var en flot intensiv indsats af udeholdet, der foruden målet med lidt held kunne have scoret et par mål mere mod en stærk Fremad keeper. I den modsatte ende blev Århus Fremad holdt væk fra større oplagte chancer, konstaterede B1909's træner Thomas Thorhøj med glæde og tilfredshed over debuten. (KAI)